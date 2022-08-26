Росіяни намагались наступати на сході та вели повітряну розвідку, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках значних змін немає. Росіяни задіяли ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області.
На Харківському напрямку ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Вів обстрілив із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Також завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.
На Слов’янському напрямку окупанти намагаються відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Здійснили обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Завдали авіаударів біля Бражівки та Залимана. Вели наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не досягли, відійшли. Вели повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.
На Краматорському напрямку загарбники здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська.
Вели повітряну розвідку біля Тетянівки.
На Бахмутському напрямку росіяни завдали вогневого ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Тихонівка, Васюківка, Соледар, Бахмут та Шуми. Задіяли авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.
Противник намагався вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не досяг.
На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Завдали авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.
Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримав відсіч та відійшов.
На Новопавлівському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.
На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдали авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.
На Південнобузькому напрямку росіяни продовжили обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна. Ударами авіації намагалися зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.