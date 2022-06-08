"Вторжения не должно было быть". Россияне в Украине сжигают свои паспорта

Россияне, проживающие в Украине, публично сжигают свои паспорта в знак осуждения безосновательной агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
ГБР системно проверяет граждан России на предмет их возможной причастности к деятельности диверсионно-разведывательных групп. Отмечается, что большинство россиян, живущих в Украине, осуждают безосновательную агрессию России против Украины.
Например, житель Одессы в знак протеста публично сжег свой российский паспорт, чтобы никогда не иметь ничего общего с оккупантами.
"Я не поддерживаю политику России. Категорически против того, что началось 24 февраля этого года и все, что делает РФ на территории Украины. Вторжения не должно было быть. Я считаю, что этот паспорт гражданина России мне не нужен", - отметил парень.
Как сообщалось, на белорусской границе пограничники задержали российского военного с украинским паспортом.
Кроме этого, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает бесперспективной раздачу российских паспортов на временно оккупированных территориях.