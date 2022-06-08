"Вторгнення не мало бути". Росіяни в Україні спалюють свої паспорти

Росіяни, які проживають в Україні, публічно спалюють свої паспорти у знак засудження безпідставноъ агресія Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань .

ДБР системно перевіряє громадян Росії щодо їхньої можливої причетності до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Зазначається, що більшість росіян, які живуть в Україні, засуджують безпідставну агресію Росії проти України.

Наприклад, мешканець Одеси на знак протесту публічно спалив свій російський паспорт, щоб ніколи не мати нічого спільного з окупантами.

"Я не підтримую політику Росії. Категорично проти того, що почалось 24 лютого цього року та все, що робить РФ на території України. Вторгнення не мало бути. Я вважаю, що цей паспорт громадянина Росії мені не потрібен", - зазначив хлопець.