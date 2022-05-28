На границе с Беларусью задержан военный РФ с паспортом Украины: что о нем известно

На границе с Беларусью украинские пограничники задержали российского военного. При себе у него был паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины.

"На границе с Беларусью пограничники совместно с СБУ задержали бывшего военного РФ, прикрывавшегося украинским паспортом и пытавшегося попасть в Украину", - говорится в сообщении.

Позже пограничники выяснили, что в 2009 году мужчина уехал в Россию, где получил российское гражданство. В 2013-2014 годах проходил срочную службу в вооруженных силах РФ. А уже в 2016 году заключил контракт.

"По имеющейся информации, подразделение, в котором служил мужчина, участвовало в военных действиях на Донбассе", - добавляют в полиции.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения - содержание под стражей.