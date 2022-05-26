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Подоляк об упрощении выдачи паспортов РФ украинцам: бесперспективная метка изгоя

Новина українською →
Киев, Четверг 26 мая 2022 13:24
Подоляк об упрощении выдачи паспортов РФ украинцам: бесперспективная метка изгоя Фото: Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Никаких перспектив у раздачи Россией своих паспортов на временно захваченных украинских территориях нет. Украинский паспорт является символом героизма, тогда как российский паспорт сегодня - метка изгоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня - символ храбрости и героизма. Российский паспорт - метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?", - написал он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Сейчас территории этих регионов временно оккупированы вражескими войсками.

В МИД Украины назвали упрощение выдачи паспортов РФ украинцам в оккупации путем к принуждению.

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