Россияне продвинулись к Бахмуту, а ВСУ сорвали наступление оккупантов на юге: сводка Генштаба

Российские военные продвинулись к Бахмуту. Украинские бойцы дали отпор оккупантам во время вражеского наступления на юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 100 оккупантов.

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