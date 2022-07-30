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Росіяни просунулися до Бахмуту, а ЗСУ зірвали наступ окупантів на півдні: зведення Генштабу

Фото: ЗСУ зірвали наступ окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові просунулися до Бахмуту. Українські бійці дали відсіч окупантам під час ворожого наступу на півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог обладнує позиції та веде повітряну розвідку;
  • на Харківському напрямку окупанти обстріляли позиції наших бійців та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб’яже, Петрівське, Норцівка та Залиман, а також завдали авіаудару в районі Мосьпанового;
  • на Слов’янському напрямку російські військові обстріляли з артилерії райони Долини, Краснопілля та Мазанівки. Окупанти намагалися штурмувати біля Бражківки, однак успіху не мали;
  • на Донецькому напрямку противник намагається створити умови для наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також ворог здійснює регулярні обстріли, Аби запобігти сковування дій наших військових;
  • на Краматорському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Краматорська, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Переїзного, а також завдав авіаудару поблизу Івано-Дар’ївки;
  • на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли позиції наших військ та завдали удару вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Вели штурмові дії у напрямках Пилипчатине - Покровське та Доломітне - Травневе, успіху не мав, відійшов. Ворог має частковий успіх у встановленні контролю над Семигір’ям;
  • на Авдіївському напрямку російські військові обстріляли вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка, а також завдали авіаудару біля Авдіївки. Щоб покращити свої позиції, окупанти штурмували у напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка, Спартак - Авдіївка, успіху не мали, відійшли;
  • на Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та завдали авіаудару неподалік Мар’їнки. Штурмували в напрямках Єгорівка - Павлівка, успіху не мали;
  • на Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції наших бійців та райони населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка;
  • на Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли позиції військових в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкине, Кам’яне, Кар’єрне, Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, Широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки. Також ворог намагався здійснити умови для наступу на напрямку Брускинське - Білогірка, однак наші бійці дали йому відсіч;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 100 окупантів.

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