Росіяни продовжують обстрілювати північний кордон України: за добу випустили півсотні снарядів

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. За минулу добу ворог випустив по регіонах півсотні снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Ворог з території Росії завдавав вогняного ураження із застосуванням мінометів, автоматичних гранатометів і ствольної артилерії", - розповіли у відомстві.

Обстріли Сумської області

Так, вранці 13 вересня росіяни зі своєї території обстріляли Хотинську громаду. Там зафіксовано більше десятка прильотів.

По території Зноб-Новгородської громади росіяни випустили дві міни калібру 120 мм.

Обстріли Чернігівської області

Городнянську громаду ворог обстрілював з мінометів та автоматичного гранатомета. Всього окупанти випустили більше трьох десятків боєприпасів.

Семенівська громада піддалася обстрілу з самохідних артилерійських установок і мінометів. Там зафіксовано 10 вибухів.