Росіяни продовжують обстрілювати північний кордон України: за добу випустили півсотні снарядів
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. За минулу добу ворог випустив по регіонах півсотні снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Ворог з території Росії завдавав вогняного ураження із застосуванням мінометів, автоматичних гранатометів і ствольної артилерії", - розповіли у відомстві.
Обстріли Сумської області
Так, вранці 13 вересня росіяни зі своєї території обстріляли Хотинську громаду. Там зафіксовано більше десятка прильотів.
По території Зноб-Новгородської громади росіяни випустили дві міни калібру 120 мм.
Обстріли Чернігівської області
Городнянську громаду ворог обстрілював з мінометів та автоматичного гранатомета. Всього окупанти випустили більше трьох десятків боєприпасів.
Семенівська громада піддалася обстрілу з самохідних артилерійських установок і мінометів. Там зафіксовано 10 вибухів.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Краматорськ Донецької області. Ракети С-300 потрапили в житловий сектор.
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