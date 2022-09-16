Россияне признаются в потере захваченных территорий на Херсонском направлении (перехват)

Российские военные на Херсонском направлении признаются в потере захваченных территорий. Враг даже не понимает, почему так происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

Так, военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает с девушкой последние изменения на линии фронта и не понимает почему они теряют захваченные территории.

"Ну, мы одну деревню про@балы, одну сами отдали - пока что так у нас...Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все забрали, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - говорит россиянин.

Напомним, что по данным свежих карт боев, на юге страны ВСУ продолжают перехватывать инициативу наступления. Они нарушают вражеские наземные линии связи, уничтожают базы оккупантов и склады из БК вдоль берегов Ингульца и Днепра.