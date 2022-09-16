Росіяни зізнаються у втраті захоплених територій на Херсонському напрямку (перехоплення)

Російські військові на Херсонському напрямку зізнаються у втраті захоплених територій. Ворог навіть не розуміє, чому так відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупантів, яку перехопило ГУР МО.

Так, військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту і не розуміє чому вони втрачають захоплені території.

"Ну, мы одну деревню про@бали, одну сами отдали - пока что так у нас...Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - каже росіянин.

Нагадаємо, що за даними свіжих карт боїв, на півдні країни ЗСУ продовжують перехоплювати ініціативу наступу. Вони порушують ворожі наземні лінії зв’язку, знищують бази окупантів та склади з БК вздовж берегів Інгульця та Дніпра.