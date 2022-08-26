Из-за россиян и предателей. Зачем украинцам массово выдали оружие: ответ Монастырского

В первые дни российского вторжения гражданам Украины массово выдали оружие, и это стало сдерживающим фактором как для россиян, так и потенциальных предателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра внутренних дел Дениса Монастырского для Washington Post, выдержки из которого цитирует пресс-служба МВД.
В частности, он прокомментировал инициативу раздать оружие украинцам, которые ранее не держали его в руках. Целью было вооружить потенциальное партизанское сопротивление.
"Этот шаг стал важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков. Ведь любой украинский мэр, задумавшийся об измене, понял бы, что снаружи его ждут 20 человек с оружием, и что "он и его семья будут первыми", - отметил Монастырский.
Отметим, сразу после российского вторжения министр обороны Алексей Резников призвал украинцев вступать в территориальную оборону и получить оружие для борьбы с оккупантами.
Примечательно, что только в Киеве в первые дни вторжения раздали около 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов.
А 3 марта Верховная рада в закрытом режиме легализовала выдачу огнестрельного оружия гражданским, которые готовы принимать участие в отражении агрессии Российской Федерации.
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