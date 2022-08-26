Из-за россиян и предателей. Зачем украинцам массово выдали оружие: ответ Монастырского

В первые дни российского вторжения гражданам Украины массово выдали оружие, и это стало сдерживающим фактором как для россиян, так и потенциальных предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра внутренних дел Дениса Монастырского для Washington Post, выдержки из которого цитирует пресс-служба МВД.