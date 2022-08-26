Через росіян і зрадників. Навіщо українцям масово видали зброю: відповідь Монастирського

У перші дні російського вторгнення громадянам України масово видали зброю, і це стало стримуючим фактором як для росіян, так і потенційних зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського для Washington Post, витяги з якого цитує прес-служба МВС.