Россияне поспешно бегут из Сватово из-за контрнаступления ВСУ, - Генштаб
На фоне успешного контрнаступления наших военных, российские оккупанты лихорадочно покидают свои позиции и бегут с награбленным. Такая же ситуация наблюдается и в Сватово Луганской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Около 150 военных России уже бежали колонной с Борщовой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, грузовике и 19 похищенных автомобилях.
"Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области. Оккупанты в спешке покинули населенный пункт на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и похитили более 20 легковых автомобилей местных жителей", - пишет Генеральный штаб ВСУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили Чкаловское Харьковской области и установили в поселке флаг Украины.
Контрнаступление продолжается. Наши военные освободили уже около 40 населенных пунктов в регионе.
Между тем министр обороны Алексей Резников не исключает того, что Россия может попытаться осуществить ответное контрнаступление на фоне успеха наших воинов.
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