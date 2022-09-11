Россияне поспешно бегут из Сватово из-за контрнаступления ВСУ, - Генштаб

На фоне успешного контрнаступления наших военных, российские оккупанты лихорадочно покидают свои позиции и бегут с награбленным. Такая же ситуация наблюдается и в Сватово Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Около 150 военных России уже бежали колонной с Борщовой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, грузовике и 19 похищенных автомобилях.

"Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области. Оккупанты в спешке покинули населенный пункт на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и похитили более 20 легковых автомобилей местных жителей", - пишет Генеральный штаб ВСУ.