Резников заявил о риске контрнаступления россиян в ответ на успехи ВСУ
Российские военные могут попытаться осуществить аналогичное контрнаступление после успехов наших воинов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью для Financial Times.
По словам министра, Киеву важно обеспечить безопасность территорий после того, как наши военные осуществили контрнаступление, которое прошло "лучше, чем ожидалось", поскольку Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.
"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.
По словам Резникова,"украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили Чкаловское Харьковской области и установили в поселке флаг Украины.
Контрнаступление продолжается. Наши военные освободили уже около 40 населенных пунктов в регионе.
Также вчера вечером стало известно, что ВСУ в Харьковской области освободили села Артемовка и Василенково.
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