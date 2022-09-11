Резников заявил о риске контрнаступления россиян в ответ на успехи ВСУ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью для Financial Times .

По словам министра, Киеву важно обеспечить безопасность территорий после того, как наши военные осуществили контрнаступление, которое прошло "лучше, чем ожидалось", поскольку Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.

По словам Резникова,"украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.