ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне платят взятки, чтобы сбежать с войны: новый перехват

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 16:57
Россияне платят взятки, чтобы сбежать с войны: новый перехват Фото: россияне платят взятки, чтобы сбежать с войны (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты платят по 20 тысяч долларов взяток за "демобилизацию" с войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора оккупантов.

В разговоре отец, которого мобилизовали в так называемую "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые бы помогли им обоим сбежать с войны. Говорит, что может продать для этого свой автомобиль.

Отец думал, что такая "демобилизация" стоит 2 тысячи долларов, но сын уверяет его, что "услуга" стоит больше.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, - подняли уже (размер взятки - ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - говорит он.

Напомним, ранее с перехвата разговора ГУР стало известно, что боевик, который воюет на стороне оккупантов, завидует тому, кого задержали за убийство 75 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война России против Украины
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией