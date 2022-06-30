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Росіяни платять хабарі, щоб втекти з війни: нове перехоплення

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Україна, Четвер 30 червня 2022 16:57
Росіяни платять хабарі, щоб втекти з війни: нове перехоплення Фото: росіяни платять хабарі, щоб втекти з війни (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти платять по 20 тисяч доларів хабарів за "демобілізацію" з війни, яку Росія розв'язала проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ розмови окупантів.

У розмові батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом втекти з війни. Каже, що може продати для цього свій автомобіль.

Батько думав, що така "демобілізація" коштує 2 тисячі доларів, але син запевняє його, що "послуга" вартує більше.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, - подняли уже (розмір хабара - ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - каже він.

Нагадаємо, раніше з перехоплення розмови ГУР стало відомо, що бойовик, який воює на боці окупантів, заздрить тому, кого затримали за вбивство 75 людей.

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