UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне переодеваются в форму ВСУ: с какой целью

Иллюстративное фото: россияне переодеваются в форму ВСУ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты переодевались в форму украинских военных с белыми повязками при штурме в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", - сказано в нем.

Напомним, российские военные несколько раз безуспешно прибегли к штурму, но после поражения отступили.

Кроме того, россияне пытаются ликвидировать дефицит офицеров за счет сержантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины