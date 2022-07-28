Оккупанты предприняли несколько неудачных попыток штурма и после поражения отступили, - Генштаб
Оккупанты продолжают обстреливать как позиции украинских военных так и гражданские объекты по всей линии фронта. Сегодня военные РФ несколько раз безуспешно прибегли к штурму на разных направлениях, но после поражения отступили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Длятся 155 сутки российского вторжения и сейчас ситуация на фронте такая:
- На Харьковском направлении противник не прекращает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Шестакове, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалеевка, Лебяжье, Коробочкино, Мосьпаново и Чепель. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Кочеток. Также враг задействовал авиацию вблизи Русских Тишков, а беспилотными летательными аппаратами вел воздушную разведку в районах Липцов, Русской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенег.
- На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери у Бражковки.
- На Краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское и Спорное. Авиаудары зафиксированы возле Серебрянки.
- На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцевого, Торецька, Нелиповки и Нью-Йорка. Нанес авиационные удары возле Яковлевки, Покровского и веселой долины. В районах Берестового и Нагорного силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск. Штурмом враг частично улучшил тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения противника с потерями отошли.
- На Авдеевском направлении при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, противник возобновил штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, успеха не имел, отошел. Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах. Также враг обстреливал позиции наших войск в районах Олександрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опытного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Авдеевки.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечается. Враг осуществлял обстрелы возле Марьинки, Катериновки, Новомихайловки, Павловки и еще двадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары неподалеку Угледара и Каменского. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа “Элерон”.
- На Южнобугском направлении продолжаются обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и большого ряда других населенных пунктов. Враг нанес авиационный удар у Новопетровки.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носители крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.
Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении воинских подразделений в школах, больницах и церквях.
Напомним, 28 июля в Кропивницком раздались взрывы. В это время в городе и Кировоградской области выли сирены.
До этого сообщалось, что в результате обстрела погибли 5 человек, еще 25-получили ранения.
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