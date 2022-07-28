Росіяни перевдягаються у форму ЗСУ: з якою метою

Російські окупанти перевдягалися у форму українських військових з білими пов’язками при штурмі в районі населеного пункту Піски Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах", - сказано в ньому.
Нагадаємо, російські військові кілька разів безуспішно вдалися до штурму, але після поразки відступили.
Окрім того, росіяни намагаються ліквідувати дефіцит офіцерів за рахунок сержантів.