Россияне перебрасывают десантные подразделения в Херсонскую область, - Хлань
В Херсонской области наблюдается скопление российских войск. Сейчас в регион перебрасываются вражеские десантные подразделения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя в эфире телемарафона.
"В разрезе того, что наши Вооруженные силы уже имеют определенное преимущество на линии соприкосновения и в уничтожении тыловых запасов врага, оккупант все же перебрасывает свои силы, и как раз десантные подразделения. То, что сообщается, - идет усиление, несмотря на разрушенные логистические транспортные артерии, снабжения и оружия, и боекомплектов из Крыма", - сказал он.
При этом Хлань отметил, что говорится не о российском контрнаступлении. Оккупанты усиливаются, чтобы увеличить свои оборонительные возможности из-за продвижения ВСУ.
Напомним, ранее украинская разведка докладывала, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины.
При этом украинские военные полностью освободили от оккупантов уже 53 населенных пунктов в Херсонской области.
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