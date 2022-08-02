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Россияне перебрасывают десантные подразделения в Херсонскую область, - Хлань

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 02 августа 2022 22:51
Россияне перебрасывают десантные подразделения в Херсонскую область, - Хлань Фото: россияне перебрасывают десантные подразделения в Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсонской области наблюдается скопление российских войск. Сейчас в регион перебрасываются вражеские десантные подразделения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя в эфире телемарафона.

"В разрезе того, что наши Вооруженные силы уже имеют определенное преимущество на линии соприкосновения и в уничтожении тыловых запасов врага, оккупант все же перебрасывает свои силы, и как раз десантные подразделения. То, что сообщается, - идет усиление, несмотря на разрушенные логистические транспортные артерии, снабжения и оружия, и боекомплектов из Крыма", - сказал он.

При этом Хлань отметил, что говорится не о российском контрнаступлении. Оккупанты усиливаются, чтобы увеличить свои оборонительные возможности из-за продвижения ВСУ.

Напомним, ранее украинская разведка докладывала, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины.

При этом украинские военные полностью освободили от оккупантов уже 53 населенных пунктов в Херсонской области.

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