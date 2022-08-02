Росіяни перекидають десантні підрозділи у Херсонську область, - Хлань

Про це пише РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя в ефірі телемарафону.

"У розрізі того, що наші Збройні сили вже мають певну перевагу на лінії зіткнення і у знищенні тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої сили, і якраз десантні підрозділи. Те, що повідомляється, - іде підсилення, незважаючи на зруйновані логістичні транспортні артерії, постачання і зброї, і боєкомплектів з Криму", - сказав він.

При цьому Хлань зазначив, що йдеться не про російський контрнаступ. Окупанти підсилюються, аби збільшити свої оборонні можливості через просування ЗСУ.