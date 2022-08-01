Россия перебрасывает большое количество войск на юг: в ГУР рассказали подробности

Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины. В частности, для боевых действий против Вооруженных сил Украины РФ планирует задействовать тактические группы воздушно-десантных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Украины.

"Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируется применить на юге нашего государства для ведения боевых действий против вооруженных сил Украины", - рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

По его словам, Россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. Также РФ перебрасывает войска из Восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

Кроме того, Скибицкий отметил, что если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в России.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что кроме дополнительного оружия, Украине нужна помощь в подготовке войск за границей.