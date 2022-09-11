Россияне одновременно ударили по трем городам Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты одновременно обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку Донецкой области. Один человек получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
В результате обстрела были повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, а также разрушено здание ЦПАУ.
"Россияне в очередной раз прицельно бьют именно по гражданской инфраструктуре и вредят прежде всего местному населению", - написал Кириленко.
Он отметил, что сейчас на месте атак россиян работают спасатели и правоохранители. Они разбирают завалы и документируют преступления оккупантов.
Напомним, ночью россияне обстреляли Покровскую общину в Донецкой области. В результате обстрелов погибли шесть человек.
Кроме того, в оккупированном Мариуполе фиксируют переброску российской техники в направлении пгт Никольское.
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