Россияне объявили "эвакуацию" населения из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

"Эвакуация" проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука, который тоже находится под "обстрелом", - говорится в сообщении.

Об этом заявил так называемый "глава администрации" Виталий Ганчев. Он заявлял, что местных жителей вывозят на оккупированную часть Луганской области и на территорию РФ.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогли освободить от российских оккупантов более тысячи квадратных километров с начала сентября. Часть из освобожденной территории находится в Харьковской области.