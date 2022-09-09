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Росіяни оголосили "евакуацію" населення з Ізюма, Куп'янська і Великого Бурлука

Фото: Росіяни оголосили "евакуацію" населення з Ізюма, Куп'янська і Великого Бурлука (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Підконтрольна окупаційна "адміністрація Харківської області" заявила про евакуацію населення через "обстріли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Евакуація" проводиться в Харківській області з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука, який теж перебуває під "обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Про це заявив так званий "голова адміністрації" Віталій Ганчев. Він заявляв, що місцевих жителів вивозять на окуповану частину Луганської області та на територію РФ.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів з початку вересня. Частина зі звільненої території знаходиться у Харківській області.

Нагадаємо, що вчора українські військові деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українці зустрічають ЗСУ.

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