Россияне снова обстреляли ЗАЭС: попали рядом с хранилищем источников излучения

Отмечается, что "прилеты" были зафиксированы рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. В результате обстрелов загорелась трава, никто не пострадал.

"Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", - пишет пресс-служба "Энергоатома".

Ради безопасности атомщиков, автобусы с персоналом следующей смены вернулись к Энергодара до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

"Ситуация на станции сейчас является контролируемой. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам", - добавляет "Энергоатом".