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Росіяни знову обстріляли ЗАЕС: влучили поряд зі сховищем джерел випромінювання

Фото: росіяни знову обстріляли ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС й території поблизу атомного об'єкта. Під час останнього удару було зафіксовано десять "прильотів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".

Зазначається, що "прильоти" були зафіксовані поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок обстрілів зайнялась трава, ніхто не постраждав.

"Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку", - пише пресслужба "Енергоатома".

Задля безпеки атомників, автобуси з персоналом наступної зміни повернулися до Енергодару, допоки ситуація не нормалізується.

"Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам", - додає "Енергоатом".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни умисно запускають крилаті ракети над українськими АЕС, таким чином продовжуючи ядерний тероризм. Голова країни зауважив, що наслідки від радіаційної аварії будуть аналогічні наслідкам від ядерного удару.

Тим часом в МАГАТЕ заявили, що попри пошкодження, ядерної загрози на Запорізькій АЕС, після останніх обстрілів російськими військовими, немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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