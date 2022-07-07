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Россияне обстреляли центр Краматорска: есть погибший и раненые

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Краматорск, Четверг 07 июля 2022 15:22
Россияне обстреляли центр Краматорска: есть погибший и раненые Фото: россияне обстреляли центр Краматорска (скриншот с видео facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 7 июля, российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области. Ракета попала в центр города, от взрыва погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Российская ракета ударила по центру Краматорска. Достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться", - рассказал Кириленко.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали шесть зданий, в том числе отель и многоэтажка.

"Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми", - подчеркнул глава ОВА.

Он призвал всех жителей эвакуироваться и не оставаться в Краматорске.

Напомним, сегодня, 7 июля, стало известно, что войска РФ нанесли авиаракетный удар по Краматорску.

Также мы писали, что в воскресенье, 3 июля, российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. По предварительной информации, враг ударил из РСЗО.

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