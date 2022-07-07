Росіяни обстріляли центр Краматорська: є загиблий і поранені

У четвер, 7 липня, російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області. Ракета влучила в центр міста, від вибуху загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"Російська ракета вдарила по центру Краматорська. Достовірно відомо про одного загиблого і шістьох поранених, проте ці цифри ще можуть змінитися", - розповів Кириленко.

За його словами, в результаті ворожої атаки постраждали шість будівель, у тому числі готель і багатоповерхівка.

"Це усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують "воювати" з беззбройними людьми", - підкреслив голова ОВА.

Він закликав усіх жителів евакуюватися і не залишатися в Краматорську.