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Россияне обстреляли три приграничные общины Сумской области

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Украина, Воскресенье 24 июля 2022 22:47
Россияне обстреляли три приграничные общины Сумской области Фото: россияне обстреляли три приграничные общины Сумской области facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне со своей территории открыли огонь по трем общинам Сумской области. Под ударом оказались населенные пункты Хотинской, Бурынской и Белопольской общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

За день - более 30 прилетов по Хотинской, Бурынской и Белопольской общинам.

Хотинская община: около 11:00 происходил артиллерийский обстрел с территории РФ - 10 "приходов".

Буринская община около 17:00 врагом осуществлен обстрел из ствольной артиллерии - 14 "приходов".

Также россияне били из минометов по Белопольской общине - 9 "приходов".

Напомним, вчера стало известно, что в Шостке Сумской области утром прогремел взрыв. Того же дня российские войска обстреляли семь общин Сумской области. Повреждены жилые дома, один человек погиб.

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