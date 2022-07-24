ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Новость на русском →
Україна, Неділя 24 липня 2022 22:47
Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області Фото: росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни зі своєї території відкрили вогонь по трьох громадах Сумської області. Під ударом опинилися населені пункти Хотінської, Буринської та Білопільської громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За день - понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах.

Хотінська громада: близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ - 10 "приходів".

Буринська громада: близько 17:00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії - 14 "приходів".

Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді - 9 "приходів".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Шостці Сумської області вранці прогримів вибух. Того ж дня російські війська обстріляли сім громад Сумської області. Пошкоджено житлові будинки, одна людина загинула.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років