Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумської області
Росіяни зі своєї території відкрили вогонь по трьох громадах Сумської області. Під ударом опинилися населені пункти Хотінської, Буринської та Білопільської громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За день - понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах.
Хотінська громада: близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ - 10 "приходів".
Буринська громада: близько 17:00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії - 14 "приходів".
Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді - 9 "приходів".
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Шостці Сумської області вранці прогримів вибух. Того ж дня російські війська обстріляли сім громад Сумської області. Пошкоджено житлові будинки, одна людина загинула.
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