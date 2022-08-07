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Россияне обстреляли Сумскую область: нет света, повреждена водонапорная башня

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Сумская область, Воскресенье 07 августа 2022 22:42
Россияне обстреляли Сумскую область: нет света, повреждена водонапорная башня Фото: россияне обстреляли Сумскую область: нет света, повреждена водонапорная башня (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в воскресенье, 7 августа, обстреляли территории пяти общин Сумской области из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Обстрелы окрестностей села Павловка, Белопольской общины начались после 13:00. Оккупанты открывали огонь из минометов, было 10 прилетов.

В результате атак были повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, сейчас ведутся работы по его восстановлению.

После 17:00 россияне обстреляли из артиллерии окрестности села Пески, Буринської общины, было 13 прилетов.

С 18:00 оккупанты били по окрестностям Уланово, Есманской общины, зафиксировано 16 прилетов из артиллерии.

По окраине села Мануховка Новослободской общины захватчики открыли артиллерийский огонь, было 13 прилетов. Пострадало фермерское хозяйство и ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждения электросетей.

После 20:00 начался обстрел из различных видов оружия Середино-Будской общины. Возник пожар, обстрел продолжается.

Фото: последствия обстрелов Сумской области (глава ОВА Дмитрий Живицкий)

Напомним, вчера оккупанты обстреляли территории шести общин Сумской области из артиллерии, гранатометов и стрелкового вооружения. Было зафиксировано около 200 прилетов.

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Сумская область
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