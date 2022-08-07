ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли Сумську область: немає світла, пошкоджена водонапірна башта

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 07 серпня 2022 22:42
Росіяни обстріляли Сумську область: немає світла, пошкоджена водонапірна башта Фото: росіяни обстріляли Сумську область: немає світла, пошкоджена водонапірна башта (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти у неділю, 7 серпня, обстріляли території п'яти громад Сумської області з артилерії і мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади почалися після 13:00. Окупанти відкривали вогонь з мінометів, було 10 прильотів.

Внаслідок атак було пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор і лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, наразі ведуться роботи з його відновлення.

Після 17:00 росіяни обстріляли з артилерії околиці села Піски, Буринської громади, було 13 прильотів.

З 18:00 окупанти били по околицях Уланово, Есманьської громади, зафіксовано 16 прильотів із артилерії.

По околиці села Манухівка Новослобідської громади загарбники відкрили артилерійський вогонь, було13 прильотів. Постраждало фермерське господарство та ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

Після 20:00 почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Виникла пожежа, обстріл продовжується.

Фото: наслідки обстрілів Сумської області (голова ОВА Дмитро Живицький)

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Було зафіксовано близько 200 прильотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз