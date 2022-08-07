Росіяни обстріляли Сумську область: немає світла, пошкоджена водонапірна башта

Російські окупанти у неділю, 7 серпня, обстріляли території п'яти громад Сумської області з артилерії і мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади почалися після 13:00. Окупанти відкривали вогонь з мінометів, було 10 прильотів.

Внаслідок атак було пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор і лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, наразі ведуться роботи з його відновлення.

Після 17:00 росіяни обстріляли з артилерії околиці села Піски, Буринської громади, було 13 прильотів.

З 18:00 окупанти били по околицях Уланово, Есманьської громади, зафіксовано 16 прильотів із артилерії.

По околиці села Манухівка Новослобідської громади загарбники відкрили артилерійський вогонь, було13 прильотів. Постраждало фермерське господарство та ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

Після 20:00 почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Виникла пожежа, обстріл продовжується.