Россияне обстреляли шесть общин Сумской области: было 200 прилетов

Российские оккупанты 6 августа обстреляли территории шести общин Сумской области из артиллерии, гранатометов и стрелкового вооружения. Зафиксировано около 200 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Россияне обстреляли Глуховскую общину из гранатометов около 11:00 - было 10 прилетов, а также из стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).

Артиллерийскому обстрелу подверглась Есманская община - с 10:40 было зафиксировано 15 прилетов.

Между населенными пунктами Белопольской и Буринської общин с 11:00 оккупанты били из артиллерии - было 38 прилетов.

После 11:00 в Шалыгинской общине был артобстрел (40 прилетов), в 12:33 обстрел продолжился, вероятно, из САУ - было 40 прилетов.

Дважды за сутки оккупанты обстреливали населенные Николаевской общины: после 19:00 - минометный обстрел, было 7 прилетов, в 19:45 - артобстрел, предварительно, из САУ - 20 прилетов.

К счастью, обошлось без жертв. Данные по разрушениям выясняются.