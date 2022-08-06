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Россияне обстреляли шесть общин Сумской области: было 200 прилетов

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Сумская область, Суббота 06 августа 2022 21:58
Россияне обстреляли шесть общин Сумской области: было 200 прилетов Фото: россияне обстреляли шесть общин Сумской области: было 200 прилетов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты 6 августа обстреляли территории шести общин Сумской области из артиллерии, гранатометов и стрелкового вооружения. Зафиксировано около 200 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Россияне обстреляли Глуховскую общину из гранатометов около 11:00 - было 10 прилетов, а также из стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).

Артиллерийскому обстрелу подверглась Есманская община - с 10:40 было зафиксировано 15 прилетов.

Между населенными пунктами Белопольской и Буринської общин с 11:00 оккупанты били из артиллерии - было 38 прилетов.

После 11:00 в Шалыгинской общине был артобстрел (40 прилетов), в 12:33 обстрел продолжился, вероятно, из САУ - было 40 прилетов.

Дважды за сутки оккупанты обстреливали населенные Николаевской общины: после 19:00 - минометный обстрел, было 7 прилетов, в 19:45 - артобстрел, предварительно, из САУ - 20 прилетов.

К счастью, обошлось без жертв. Данные по разрушениям выясняются.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей. Один жилец получил ранение, еще один - скончался от сердечного приступа.

5 августа россияне обстреляли Шосткинский район и попали в жилой дом.

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