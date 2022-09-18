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Россияне обстреляли Сумскую область, пострадала ферма: есть погибший

Фото: россияне обстреляли Сумскую область, пострадала ферма (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Всего было 52 прилета. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

После 16:30 россияне обстреляли село Волфиное Белопольской общины из ствольной артиллерии. В общей сложности было 6 прилетов. С 17:45 до 18:00 оккупанты продолжили обстрел села из миномета. Было 46 прилетов.

В результате обстрелов погиб местный житель - мужчина 1940 года рождения.

Кроме того, существенно пострадала местная ферма. В результате обстрела погибли около 100 голов свиней и одна лошадь. Были повреждены два зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные сооружения. Также повреждены три колесных трактора и автомобиль ЗИЛ.

Как сообщалось ранее, сегодня в результате непогоды в Бурыне (Сумская область) фиксируют сильные разрушения. Один человек погиб, восемь пострадали, в том числе полугодовалый ребенок.

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Сумская область