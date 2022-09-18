RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Сумську область, постраждала ферма: є загиблий

Фото: росіяни обстріляли Сумську область, постраждала ферма (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Сумську область. Загалом було 52 прильоти. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Після 16:30 росіяни обстріляли село Волфине Білопільської громади зі ствольної артилерії. Загалом було 6 прильотів. З 17:45 до 18:00 окупанти продовжили обстріл села з міномету. Було 46 прильотів.

В результаті обстрілів загинув місцевий мешканець - чоловік 1940 року народження.

Окрім того, суттєво постраждала місцева ферма. Внаслідок обстрілу загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Було пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди.Також пошкоджені три колісних трактори та автомобіль ЗІЛ.

Як повідомлялося раніше, сьогодні внаслідок негоди в Бурині (Сумська область) фіксують сильні руйнування. Один чоловік загинув, восьмеро постраждали, в тому числі піврічна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область