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Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты с самого утра обстреливали Юнаковскую общину Сумской области из минометов и ствольной артиллерии. Всего было около полусотни прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В одном из сел общины в результате атаки повреждены частные дома - иссечены обломками стены, крыши. Также побиты окна.

Кроме этого, повреждено имущество одного из фермерских хозяйств общины - зернохранилище и хозяйственные помещения.

Напомним, оккупанты снова ударили по Черниговской и Сумской областях. В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры.

13 августа россияне совершили 15 обстрелов восьми приграничных общин Сумской области.

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Сумская область