Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти з самого ранку обстрілювали Юнаківську громаду Сумської області з мінометів та ствольної артилерії. Усього було близько півсотні прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
В одному із сіл громади внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки - посічені уламками стіни, дахи. Також побиті вікна.
Окрім цього, пошкоджено майно одного із фермерських господарств громади - зерносховище та господарські приміщення.
Нагадаємо, окупанти знову вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.
13 серпня росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.
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