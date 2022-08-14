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Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: росіяни обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти з самого ранку обстрілювали Юнаківську громаду Сумської області з мінометів та ствольної артилерії. Усього було близько півсотні прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

В одному із сіл громади внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки - посічені уламками стіни, дахи. Також побиті вікна.

Окрім цього, пошкоджено майно одного із фермерських господарств громади - зерносховище та господарські приміщення.

Нагадаємо, окупанти знову вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

13 серпня росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.

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Сумская область