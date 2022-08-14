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Россияне обстреляли восемь общин на севере Украины: есть повреждения

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Украина, Воскресенье 14 августа 2022 14:04
Россияне обстреляли восемь общин на севере Украины: есть повреждения Фото: оккупанты снова обстреляли приграничные территории на севере (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска снова ударили по Черниговской и Сумской областям. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную пограничную службу.

Под вражеским обстрелом оказались семь общин Сумской области и одна - Черниговской. Всего зафиксировали 150 "прилетов".

Россияне применили минометы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты обстреливали Украину со своей территории, а именно из населенных пунктов Троицкое, Николаево-Дарьино, Черноземный городок, Теткино.

В результате обстрелов повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.

Стоит отметить, что армия РФ ежедневно обстреливает приграничные территории на севере. В частности, вчера зафиксировали 15 атак в Сумской области.

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