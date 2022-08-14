Россияне обстреляли восемь общин на севере Украины: есть повреждения

Фото: оккупанты снова обстреляли приграничные территории на севере (t.me/DPSUkr)

Российские войска снова ударили по Черниговской и Сумской областям. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную пограничную службу.

Под вражеским обстрелом оказались семь общин Сумской области и одна - Черниговской. Всего зафиксировали 150 "прилетов". Россияне применили минометы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты обстреливали Украину со своей территории, а именно из населенных пунктов Троицкое, Николаево-Дарьино, Черноземный городок, Теткино. В результате обстрелов повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.