Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии (t.me/Zhyvytskyy)

Российские оккупанты с самого утра обстреливали Юнаковскую общину Сумской области из минометов и ствольной артиллерии. Всего было около полусотни прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.