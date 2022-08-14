Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: росіяни обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії (t.me/Zhyvytskyy)

Російські окупанти з самого ранку обстрілювали Юнаківську громаду Сумської області з мінометів та ствольної артилерії. Усього було близько півсотні прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.