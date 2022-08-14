ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії: в ОВА розповіли про наслідки

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 14 серпня 2022 18:59
Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни обстріляли Сумську область з мінометів і артилерії (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти з самого ранку обстрілювали Юнаківську громаду Сумської області з мінометів та ствольної артилерії. Усього було близько півсотні прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

В одному із сіл громади внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки - посічені уламками стіни, дахи. Також побиті вікна.

Окрім цього, пошкоджено майно одного із фермерських господарств громади - зерносховище та господарські приміщення.

Нагадаємо, окупанти знову вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

13 серпня росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей