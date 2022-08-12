Россияне обстреляли Сумскую область: было 200 прилетов, загорелось поле

Россияне 11 раз открывали огонь по территориям пяти общин Сумской области. Зафиксировано почти 200 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
Россияне обстреляли Юновскую общину из минометов - было 15 прилетов. Также было зафиксировано 17 прилетов из РСЗО.
Из артиллерии оккупанты обстреляли Хотинскую общину - 10 прилетов. Также они осуществлен авиационный удар (1 прилет) и открыли огонь из РСЗО -10 прилетов. В результате атаки сожжено поле пшеницы. Убытки подсчитываются.
Враг совершил авиаудар по Николаевской сельской общине и два обстрела из РСЗО, всего более 60 прилетов.
Также россияне обстреляли из минометов Есманську общину - было 4 прилета, из артиллерии (вероятно САУ) - 37 прилетов. Вечером враг снова открыл огонь по общине из минометов - 4 прилета. В результате атак повреждены по меньшей мере 2 домохозяйства, забор и хозяйственные постройки.
Оккупанты обстреляли из артиллерии Шалигинську общину - было 4 прилета, а также из реактивной артиллерии - 30 прилетов.
К счастью, пострадавших среди людей нет.
Напомним, вчера оккупанты 10 раз обстреливали Сумскую область.
10 августа россияне выпустили около 200 мин и снарядов по области.
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