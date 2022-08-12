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Росіяни обстріляли Сумську область: було 200 прильотів, загорілось поле

Фото: росіяни обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіям п'яти громад Сумської області. Зафіксовано майже 200 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів - було 15 прильотів. Також було зафіксовано 17 прильотів з РСЗВ.

З артилерії окупанти обстріляли Хотінську громаду - 10 прильотів. Також вони здійснено авіаційний удар (1 прильот) та відкрили вогонь з РСЗВ -10 прильотів. Внаслідок атаки спалено поле пшениці. Збитки підраховуються.

Ворог здійснив авіаудар по Миколаївській сільській громаді та два обстріли з РСЗВ, усього понад 60 прильотів.

Також росіяни обстріляли з мінометів Есманську громаду - було 4 прильоти, з артилерії (ймовірно САУ) - 37 прильотів. Ввечері ворог знову відкрив вогонь по громаді з мінометів - 4 прильоти. Внаслідок атак пошкоджено щонайменше 2 домогосподарства, паркан та господарські будівлі.

Окупанти обстріляли з артилерії Шалигинську громаду - було 4 прильоти, а також з реактивної артилерії - 30 прильотів.

На щастя, постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, вчора окупанти 10 разів обстрілювали Сумську область.

10 серпня росіяни випустили близько 200 мін і снарядів по області.

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Сумская область