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Оккупанты выпустили 137 снарядов по Сумской области: под огонь попало Белополье

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Украина, Четверг 11 августа 2022 23:05
Оккупанты выпустили 137 снарядов по Сумской области: под огонь попало Белополье Фото: оккупанты выпустили 137 снарядов по Сумской области: под огонь попало Белополье (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные 10 раз за сутки обстреливали Сумскую область. В частности, под удар попало Белополье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Живицкий сообщил, что за день россияне 10 раз обстреливали пограничные общины, а именно Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую и Великописаревскую. Было зафиксировано 137 "прилетов" из минометов и артиллерии.

"Так, в результате артиллерийского обстрела Новослободской общины около 12:00 уничтожено пожаром поле пшеницы, принадлежащее частному предприятию", - заявил глава области.

Также Живицкий сообщил об артобстреле города Белополье, где в полдень были повреждены два жилых дома.

Напомним, что 10 августа оккупанты с самого утра обстреливали Сумскую область.

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