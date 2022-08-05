Оккупанты обстреляли Сумскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской ОВА Александра Живицкого.

По словам главы областной военной администрации, в результате атаки захватчиков ранения получил 52-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.

Кроме этого, была повреждена электросеть. Живицкий отметил, что 71 домохозяйство района осталось без света.

"Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время. Количество поврежденных домов устанавливается", - проинформировал чиновник.

Глава ОВА также добавил, что в течение суток российские оккупанты 5 раз открывали артиллерийский огонь по территориям Середино-Будской, Эсманской, Глуховской громад - всего более 60 прилетов.