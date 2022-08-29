Россияне обстреляли пять общин Сумской области из САУ и минометов

Российские оккупанты открывали огонь по Сумской области 29 августа из САУ и минометов. Всего было 43 "прилета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В течение дня захватчики четыре раза обстряляли Краснопольскую, Эсманскую, Шалигинскую, Зноб-Новгородскую и Буринскую общины Сумской области.
К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения и разрушений.
Напомним, вчера оккупанты выпустили более 80 боеприпасов по Сумской области. Под ударом оказались 6 общин.
27 августа россияне несколько раз атаковали Сумскую область. В результате минометного обстрела Новослободской общины ранения получили два человека.
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