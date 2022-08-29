UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли пять общин Сумской области из САУ и минометов

Фото: россияне обстреляли пять общин Сумской области из САУ и минометов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты открывали огонь по Сумской области 29 августа из САУ и минометов. Всего было 43 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В течение дня захватчики четыре раза обстряляли Краснопольскую, Эсманскую, Шалигинскую, Зноб-Новгородскую и Буринскую общины Сумской области.

К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения и разрушений.

Напомним, вчера оккупанты выпустили более 80 боеприпасов по Сумской области. Под ударом оказались 6 общин.

27 августа россияне несколько раз атаковали Сумскую область. В результате минометного обстрела Новослободской общины ранения получили два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область