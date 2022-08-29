Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області з САУ та мінометів

Російські окупанти відкривали вогонь по Сумській області 29 серпня з САУ та мінометів. Загалом було 43 "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Протягом дня загарбники чотири рази обстряляли Краснопільську, Есманську, Шалигинську, Зноб-Новгородську та Буринську громади Сумської області.
На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення та руйнувань.
Нагадаємо, вчора окупанти випустили понад 80 боєприпасів по Сумській області. Під ударом опинилися 6 громад.
27 серпня росіяни декілька разів атакували Сумську область. В результаті мінометного обстрілу Новослобідської громади поранень зазнали дві людини.
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