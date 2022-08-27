ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сумской области мина россиян попала в жилой дом: есть пострадавшие

Новина українською →
Сумская область, Суббота 27 августа 2022 22:49
В Сумской области мина россиян попала в жилой дом: есть пострадавшие Иллюстративное фото: в Сумской области мина россиян попала в жилой дом (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 августа, россияне несколько раз обстреливали Сумскую область. В одной из громад вражеская мина попала в дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в результате минометного обстрела Новослободской громады были ранены два человека.

"Это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом", - рассказал Живицкий.

Он добавил, что в этой же громаде были повреждены частные дома и хозяйственные строения. В результате атак ранения получил скот.

При этом Живицкий рассказал, что россияне обстреляли Белопольскую громаду. Туда прилетело около полусотни вражеских мин. В результате атаки повреждена вся инфраструктура одного из сел. Начались пожары в зданиях школы, детсада и почты. Пострадавших нет.

Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать