В Сумской области мина россиян попала в жилой дом: есть пострадавшие
Сегодня, 27 августа, россияне несколько раз обстреливали Сумскую область. В одной из громад вражеская мина попала в дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, в результате минометного обстрела Новослободской громады были ранены два человека.
"Это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом", - рассказал Живицкий.
Он добавил, что в этой же громаде были повреждены частные дома и хозяйственные строения. В результате атак ранения получил скот.
При этом Живицкий рассказал, что россияне обстреляли Белопольскую громаду. Туда прилетело около полусотни вражеских мин. В результате атаки повреждена вся инфраструктура одного из сел. Начались пожары в зданиях школы, детсада и почты. Пострадавших нет.
Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.
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