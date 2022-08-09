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Россияне обстреляли Никопольский район из РСЗО: есть пострадавшие

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Днепропетровская область, Вторник 09 августа 2022 22:40
Россияне обстреляли Никопольский район из РСЗО: есть пострадавшие Фото: россияне обстреляли Никопольский район из РСЗО (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Мировску. общину Никопольского район. Было выпущено 40 выстрелов из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Они получили осколочные ранения.

Также поврежден газопровод. Информация о разрушениях еще выясняется.

Напомним, сегодня жителей Никополя предупреждали об угрозе обстрела.

Кроме этого, ночью 9 августа оккуппанты выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов.

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Никополь Днепропетровская область
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