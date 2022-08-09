Росіяни обстріляли Нікопольський район з РСЗВ: є постраждалі
Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район з РСЗВ (facebook.com)
Російські окупанти обстріляли Мирівську громаду Нікопольського район. Було випущено 40 пострілів з РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
За попередніми даними, є двоє постраждалих - чоловік та жінка. Вони дістали осколкові поранення.
Також пошкоджено газопровід. Інформація щодо руйнувань ще з‘ясовується.
Нагадаємо, сьогодні мешканців Нікополя попереджали про загрозу обстрілу.
Окрім цього, вночі 9 серпня окуппанти випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів.
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