Росіяни обстріляли Нікопольський район з РСЗВ: є постраждалі

Російські окупанти обстріляли Мирівську громаду Нікопольського район. Було випущено 40 пострілів з РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

Також пошкоджено газопровід. Інформація щодо руйнувань ще з‘ясовується.

За попередніми даними, є двоє постраждалих - чоловік та жінка. Вони дістали осколкові поранення.

Нагадаємо, сьогодні мешканців Нікополя попереджали про загрозу обстрілу.

Окрім цього, вночі 9 серпня окуппанти випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів.

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